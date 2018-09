Actualidade

A exposição da Paula Rego "Contos Tradicionais e Contos de Fadas", patente na Casa das Histórias, em Cascais, foi prolongada até dia 25 de novembro, devido à elevada afluência de visitantes, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais anunciou o prolongamento da mostra, inaugurada no dia 08 de maio e prevista terminar no dia 20 de setembro, até dia 25 de novembro, devido ao elevado número de visitantes, nacionais e internacionais, que já somam 15 mil.

Esta decisão coincide com a comemoração dos nove anos deste museu, "um dos mais emblemáticos do país e dos edifícios mais destacados da obra do arquiteto Eduardo Souto de Moura", inaugurado no dia 18 de setembro de 2009, sublinha a autarquia.