Actualidade

O aquecimento global no final do período do Pleistoceno, com temperaturas similares às previstas para este século, reduziu a camada de gelo da Antártida oriental e elevou o nível do mar até 13 metros acima do atual.

A conclusão é de um estudo internacional, liderado por cientistas do Instituto de Ciências da Terra do "Imperial College London", hoje publicado na revista Nature.

O gelo polar é uma componente essencial do sistema climatérico e afeta nomeadamente o nível global da água do mar e a circulação e transporte de calor nos oceanos.