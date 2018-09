Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, advertiu hoje o Reino Unido que as partes fundamentais da sua proposta para concluir as negociações do 'Brexit' não são satisfatórias e que devem ser revistas.

Donald Tusk aumentou a pressão sobre o Governo da primeira-ministra, Theresa May, lembrando que o tempo se está a esgotar para se conseguir um acordo, pois o Reino Unido vai deixar a União Europeia à meia-noite do dia 29 de março de 2019.

Apontando para as deficiências na proposta britânica para manter aberta a fronteira com a Irlanda e em relação à cooperação económica, Tusk disse aos jornalistas que "as propostas do Reino Unido precisarão de ser reformuladas e mais negociadas".