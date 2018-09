Actualidade

A União Europeia (UE) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançaram hoje o primeiro lote de um projeto que prevê a reabilitação de mais de 20,6 quilómetros de estradas em algumas zonas rurais de Timor-Leste.

Trata-se de um primeiro troço de estradas na zona de Baguia, no município de Baucau, a segunda cidade timorense, a leste da capital, Díli, em zonas de comunidades agroflorestais e que só são transitáveis na época seca, deixando algumas populações isoladas na época das chuvas.

O arranque do trabalho nas três estradas (Defawasi-Alaua Leten-Aláua Kraik, com 10,44 quilómetros, Defawasi-Uacala, com oito quilómetros e Defawasi-Alaua Leten, com 2,2 quilómteros) foi lançado numa cerimónia onde participaram, entre outros, o embaixador da União Europeia em Díli, Alexandre Leitão, a representante da OIT na Indonésia e em Timor-Leste, Michiko Miyamoto, e o administrador do município de Baucau, António Guterres.