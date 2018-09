Actualidade

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi reeleito hoje como presidente do Partido Liberal Democrático (PLD), abrindo caminho para mais um mandato de três anos à frente do Governo nipónico.

Nas eleições internas do PLD realizadas hoje, Abe, de 63 anos, venceu facilmente o ex-ministro da defesa Shigery Ishida, que tentou desafiar o poder que o primeiro-ministro tem vindo a acumular há seis anos.

O primeiro-ministro obteve 553 votos contra os 254 de Ishida.