Enfermeiros/Greve

(SUBSTITUIÇÃO) Lisboa, 20 set (Lusa) - Os sindicatos dos enfermeiros deram início, às 08:00 de hoje, a dois dias de greve nacional que visa pressionar o Governo a apresentar uma contraproposta ao diploma da carreira de enfermagem.

Em declarações à agência Lusa, a dirigente do SEP (Sindicato dos Enfermeiros Portugueses), Guadalupe Simões, adiantou que "a principal reivindicação" dos sindicatos se prende com a apresentação por parte do Governo de uma proposta que esteja de acordo com os compromissos inscritos no âmbito do protocolo negocial.

"O Governo assumiu o compromisso de valorizar a carreira de enfermagem, de valorizar as funções de enfermeiro especialista e de enfermeiros na área da gestão e, vergonhosamente, a proposta que apresentou é ao arrepio dos compromissos assumidos e, portanto, não nos restou alternativa se não manter esta greve e apelar a uma adesão maciça dos enfermeiros", disse Guadalupe Simões.