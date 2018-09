Actualidade

O novo responsável pelo regulador chinês da Internet prometeu consolidar o controlo do Partido Comunista sobre a população de internautas chineses, a maior do mundo, e promover 'online' as teorias do Presidente da China, Xi Jinping.

Na Qiushi, revista bimensal do PCC sobre teoria política, Zhuang Rongwen reafirma a liderança do partido na governação do ciberespaço e compromete-se a promover 'online' o pensamento de Xi, o mais poderoso líder chinês das últimas décadas.

Zhuang dirige, desde o mês passado, a Administração do Ciberespaço da China, organismo que controla o conteúdo disponível para os mais de 800 milhões de internautas chineses e exerce vigilância sobre as empresas do setor.