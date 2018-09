Actualidade

A Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM), criada em 1999, tem agora um espaço próprio e "condições únicas" para expandir a sua área de ação e estabelecer novas parcerias, concretizando um sonho e ambição de anos.

Situada no Quarteirão da Real Vinícola, onde também está instalada a Casa da Arquitetura, a "nova casa" da orquestra, que desde 2005 funcionava na Casa da Música, no Porto, tem 700 metros quadrados e integra o Centro de Alto Rendimento Artístico (CARA), estúdio de gravação, salas de ensaio e espaços de apoio que constituem um centro de trabalho e investigação inovador, onde se vão explorar, testar e desenvolver novas formas do uso da tecnologia na promoção da excelência musical e desenvolvimento de novos paradigmas na educação musical.

"É um sonho concretizado, algo que ambicionávamos há muito, já tínhamos perguntado à Câmara Municipal de Matosinhos se nos arranjava um sítio para gravar e ensaiar e, depois, cedeu-nos este espaço na Real Vinícola que é absolutamente incrível, e tem condições únicas e fantásticas", disse hoje à agência Lusa o diretor musical da OJM, Pedro Guedes.