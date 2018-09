Actualidade

O festival TODOS - Caminhada de Culturas regressa a Lisboa entre hoje e domingo, "à descoberta de um novo território da cidade: São Vicente", mantendo a missão de promover o diálogo entre culturas, através das artes performativas contemporâneas.

A organização do festival, a cumprir a 10.ª edição, convida "à celebração do mundo através de um programa de arte contemporânea internacional, de visitas a espaços extraordinários que escondem aspetos da História de Portugal e da gastronomia do mundo, confecionada por estrangeiros que estão a chegar, a partir e a residir em Lisboa".

A programação desta edição inclui, de acordo com a organização, "criações em estreia absoluta que envolvem artistas e alunos estrangeiros e portugueses que estudam nas escolas deste bairro, com o envolvimento das suas famílias orientais, africanas, sul americanas, de Alfama também".