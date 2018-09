Actualidade

O músico britânico Ed Sheeran regressa em 2019 a Portugal, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, a 01 de junho, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Segundo a promotora, os bilhetes serão colocados à venda no próximo dia 27, a partir das 10:00. "Apenas bilhetes comprados nos pontos de venda oficiais serão válidos para entrar no espetáculo. Qualquer bilhete adquirido através de terceiros ou 'sites' de revenda de bilhetes (como são exemplo a Viagogo, Stubhub.pt e Ticketswap,) não serão válidos", refere a promotora.

Este será um regresso de Ed Sheeran a Portugal, agora enquanto estrela internacional de sucesso, depois de se ter estreado em 2014, então com 23 anos, no festival Rock in Rio Lisboa.