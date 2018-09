Táxis

Cerca de 250 taxistas mantêm-se hoje concentrados na avenida dos Aliados, no Porto, contra a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal, garantindo "não arredar pé" até receberem "respostas positivas" de Lisboa.

Alguns dobram mantas e cobertores para arrumar na mala do carro, outros passeiam pela avenida para "esticar as pernas" depois de uma noite a dormir dentro do carro, e há quem aproveite para limpar os estofos da viatura, enquanto ouve o noticiário na rádio.

"Não podemos ir embora porque esta é uma luta de todos e por uma causa que afeta a todos. Apenas queremos igualdade", disse à agência Lusa Idalina Sousa, motorista de táxi há cinco anos, negócio que gere com o marido que à hora da entrevista tinha ido a casa tomar banho para "render" a esposa mais tarde.