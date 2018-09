Actualidade

As duas associações nacionais do setor da construção, AICCOPN e AECOPS, anunciam hoje a integração numa única estrutura associativa para representar "de forma unitária e a todos os níveis o setor da construção em Portugal e no estrangeiro".

"Queremos que o setor tenha, em definitivo, uma voz única. Entendemos que num país da dimensão do nosso não faz sentido a existência das duas associações e desta forma ganhamos poder para valorizar as empresas e para enfrentar os desafios da internacionalização, da identificação das oportunidades de negócio e da regulação do mercado", afirmou o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) em declarações à agência Lusa.

Segundo Manuel Reis Campos, o setor português da construção ficou "desregulado" após a forte crise que atravessou, tendo perdido 37 mil empresas e 260 mil trabalhadores numa década.