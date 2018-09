Actualidade

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) estima um crescimento de 2% para este ano no Brasil e uma aceleração para 2,8% em 2019, alicerçado no investimento e na confiança motivada pelas reformas.

"A recuperação económica está a fortalecer-se e o crescimento vai chegar aos 2,8% em 2019; o crescimento sólido do investimento reflete a melhoria da confiança graças às recentes reformas, incluindo nos mercados financeiros", lê-se na análise que a OCDE faz ao 'gigante' da América Latina.

No relatório de perspetivas internas, que revê as previsões semestrais lançadas em maio, hoje divulgado em Paris, a OCDE diz que "a inflação foi surpreendentemente baixa, o que aumentou o espaço para o alívio da política monetária e melhorou as condições financeiras".