Incêndios

A Comissão Europeia publicou hoje o relatório anual sobre incêndios florestais em 2017, revelando que Portugal foi o país com mais fogos (21.006, mais vítimas mortais (114) e com a segunda maior área ardida (540.630 hectares).

Segundo o relatório - que abrange Europa, Médio Oriente e Norte de África --, em 2017, os fogos destruíram mais de 1,2 milhões de hectares de floresta, mais do que a superfície do Chipre, e mataram 127 pessoas, com prejuízos calculados em quase 10 mil milhões de euros.

Portugal registou, no ano passado, o maior número de fogos florestais (21.006), seguindo-se a Espanha (13.793) e a Federação Russa (10.051).