Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique disse hoje em Maputo que a suspensão do apoio direto da União Europeia (UE) ao Orçamento do Estado (OE) moçambicano continuará até à resolução da questão das chamadas dívidas ocultas.

"Importa referir que a União Europeia tem neste momento um fundo de cerca de 300 milhões de euros [para o apoio a Moçambique] e que eram destinados ao Orçamento do Estado, mas, nesta fase, não vai ser usado por esta via [do apoio direto ao Orçamento do Estado]", afirmou José Pacheco, em declarações aos jornalistas.

O chefe da diplomacia moçambicana falava após o novo embaixador da União Europeia em Maputo, António Sanchez-Benedito Gaspar, ter apresentado cartas credenciais ao Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.