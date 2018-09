Vistos Gold

A leitura do acórdão do julgamento do caso Vistos Gold foi antecipada de 17 de maio de 2019 para 21 dezembro, após o Conselho Superior de Magistratura ter renovado a exclusividade ao juiz presidente do coletivo.

A 13 de setembro, Francisco Henriques, o juiz presidente do coletivo que julgou o caso Vistos Gold, tinha adiado a leitura da sentença para 17 maio de 2019, justificando com o facto de ter deixado de estar em exclusividade neste processo complexo.

Fonte do Conselho Superior da Magistratura confirmou hoje à agência Lusa que este órgão de gestão de juízes decidiu renovar a exclusividade a Francisco Henriques.