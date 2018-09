Actualidade

O Grupo Arriva anunciou hoje que vai iniciar os contactos com a autoridade ferroviária portuguesa para se licenciar como operador e fazer avançar do lado português o projeto da nova linha internacional Corunha - Porto.

Em declarações à agência Lusa no final da reunião com o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, o CEO da Arriva Espanha, Juan Ignacio García de Miguel, afirmou que, face aos últimos desenvolvimentos, o grupo está "otimista" sobre o avanço do projeto, que do lado espanhol já mereceu parecer positivo, depois de em janeiro a Comissão Europeia ter liberalizado o transporte ferroviário internacional de passageiros.

"A nosso pedido, o regulador espanhol anunciou que a Linha Corunha - Porto - Campanhã é uma linha internacional. Decisão que não registou qualquer reclamação por parte das entidades interessadas ou do estado espanhol, nem de nenhum outro agente português", afirmou.