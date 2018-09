Táxis

Os taxistas algarvios paralisados na Estrada Nacional 125/10, junto ao aeroporto de Faro, prosseguem o protesto contra a nova legislação das plataformas eletrónicas de transporte apesar de estarem a ter prejuízo diários, reconheceu um profissional.

Filipe Santos é proprietário de um táxi de Albufeira e contou à agência Lusa que aderiu ao protesto, que concentra cerca de 200 veículos na via de acesso ao aeroporto de Faro, apesar de cada dia que passa com o carro parado representar perdas de, pelo menos, 50 euros, reconheceu o próprio à agência Lusa.

"Cada dia que o carro está parado, como hoje, representa 50 euros de prejuízo, com despesas que tenho. E tenho despesas mensais fixas de 1.500 euros", disse Filipe Santos, referindo-se ao valor que gasta mensalmente com a segurança social do motorista que trabalha para si, a licenças necessárias para operar com o táxi ou o contabilista que lhe trata das contas.