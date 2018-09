Actualidade

O treinador do Vitória de Setúbal, acredita que a sua equipa pode no sábado surpreender o FC Porto no Estádio do Bonfim, em partida da quinta jornada da I Liga de futebol.

Apesar de estar consciente das dificuldades que a equipa vai ter frente a um adversário que os setubalenses não vencem no seu reduto há mais de 35 anos [3-1 em 1982/83], Lito Vidigal disse hoje em conferência de imprensa que o jejum pode ser quebrado

"Depois do que a minha equipa fez no último jogo, em que fez uma recuperação fantástica, depois de estar a perder 3-0 e chegou ao 3-3 [diante do Nacional na Taça da Liga], tudo é possível. O mais importante é os jogadores acreditarem, serem solidários e, acima de tudo, jogarem como equipa. Também é importante saber sofrer. Temos possibilidade de ganhar e vamos trabalhar nesse sentido", garantiu.