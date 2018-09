Actualidade

Uma criança morreu hoje e outras quatro ficaram feridas na explosão de uma mina antipessoal no setor do Quingila, nos arredores da cidade angolana de Malange, informaram as autoridades de saúde.

Segundo o chefe do banco de cirurgia e ortopedia do Hospital Regional de Malange, Armindo Balanga, morreu uma criança de 13 anos, enquanto os feridos, com idades entre os quatro e os dez anos, são irmãos que brincavam numa mata próximo de casa.

Aquele responsável explicou que a deflagração da mina ocorreu quando uma das crianças, com uma enxada, bateu no engenho explosivo.