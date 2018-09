Incêndios

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) recebeu 1.288 pedidos de apoio à reconstrução de casas danificadas pelos incêndios de 15 de outubro de 2017, dos quais 471 foram recusados, foi hoje anunciado.

Foram aprovados 817 pedidos de ajuda, ao abrigo do programa de apoio à recuperação de habitação permanente, o que significa um índice de recusas na ordem dos 36,6%, disse à agência Lusa a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa.

"Os principais motivos para a recusa de apoio são os seguintes: as famílias não usavam as habitações de forma permanente, as habitações não são legais do ponto de vista urbanístico e não são passíveis de legalização, a titularidade ou propriedade das habitações não está regularizada, as habitações já estavam devolutas à data do incêndio", adiantou.