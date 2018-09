Actualidade

A arquiteta Inês Lobo e a artista Fernanda Fragateiro foram hoje distinguidas, por unanimidade, com os prémios AICA/MC/Millennium bcp, da Associação Internacional de Críticos de Arte/Ministério da Cultura, de arquitetura e artes visuais, relativos a 2017.

O anúncio foi feito no final da cerimónia de entrega dos Prémios AICA/MC/Millennium bcp relativos a 2015 e 2016, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, na sequência de uma reunião do júri realizada hoje.

De acordo com a Seção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), os prémios, no valor de 10 mil euros para cada modalidade, são atribuídos em parceria com o Ministério da Cultura e a Fundação Millennium bcp.