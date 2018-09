Actualidade

As obras na Ponte 25 de abril foram hoje adjudicadas por 12,6 milhões de euros ao consórcio composto pelas empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP--Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

"As intervenções previstas incidem sobre elementos metálicos da ponte suspensa e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte", refere o comunicado de imprensa sobre as obras na ponte que liga as duas margens do rio Tejo entre Almada e Lisboa.

A empresa explica que se tratam de "trabalhos de construção metálica, soldadura, reposição localizada da proteção anticorrosiva, substituição de elementos não estruturais, limpeza, tratamento e pintura pontual de superfícies de betão".