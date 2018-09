Portugal Masters

O australiano Lucas Herbert é o primeiro líder do 12.º Portugal Masters em golfe, que se disputa entre hoje e domingo no Dom Pedro Victoria Golfe Club, onde Ricardo Melo Gouveia e Tomás Silva jogaram abaixo do par.

Herbert, que partiu para a ronda inaugural do buraco 10, estreou-se no traçado de Vilamoura com um cartão de 63 pancadas, fruto de seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par), nos buracos 11, 12, 16, 17, 3 e 6, e um 'eagle' (duas abaixo), no buraco 15, para liderar pela vantagem mínima.

No segundo lugar, estão os britânicos Matt Wallace, Eddie Pepperell e Shane Lowry, campeão do Portugal Masters em 2012, todos com 64 pancadas, ao final da primeira ronda de um evento que distribui dois milhões de euros em prémios.