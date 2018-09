Táxis

Os taxistas algarvios paralisados na Estrada Nacional 125/10, junto ao aeroporto de Faro, continuam o protesto contra a nova legislação das plataformas eletrónicas de transporte e estão prontos para passar mais uma noite na rua.

"Continuamos aqui cerca de 200 carros e vamos passar aqui a noite, está tudo na mesma", disse cerca das 20:00 à Lusa Francisco José Pereira, da Cooperativa Rotáxis Faro, que tem sido o porta-voz dos taxistas algarvios durante esta paralisação.

O protesto em Faro mantém-se nos moldes em que se iniciou, na quarta-feira, às 07:00, com os taxistas algarvios concentrados nas duas faixas da via que desemboca na rotunda do aeroporto de Faro, enquanto o trânsito regular circula por uma faixa, à direita, permitindo o acesso tanto à infraestrutura aeroportuária, como à praia de Faro.