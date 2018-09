Actualidade

Portugal e Espanha vão apresentar uma exposição conjunta sobre os 500 anos da Viagem de Circum-Navegação, que se iniciou em 1519, capitaneada por Fernão Magalhães, e apresentá-la no mundo, disseram hoje os ministros da Cultura dos dois países.

Os dois ministros, José Guirao, de Espanha, e Luís Castro Mendes, de Portugal, falavam hoje em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), na inauguração da "Obra Convidada", desta vez no âmbito de uma parceria que existe desde 2013, com o Museu do Prado, em Madrid.

A obra escolhida é "A Rendição do Eleitor da Saxónia perante Carlos V", de Luca Giordano, que, na realidade, como disse hoje o ministro espanhol, "bem podia ser considerado lisboeta", pois faz parte do acervo decorativo do Palácio da Palhavã, na capital portuguesa, residência oficial do embaixador de Espanha em Portugal.