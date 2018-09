Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, escusou-se hoje a comentar a designação de Lucília Gago para o cargo de procuradora-geral da República, alegando que mais importante do que nomes são as condições para combater o crime económico.

"Não é só o nome do PGR que resolve os problemas. É importante que haja condições" em termos de meios técnicos e humanos, salientou a dirigente do Bloco de Esquerda, em entrevista à RTP-1.

A líder bloquista recordou que nunca colocou a questão em termos de nomes, por entender que se deveria garantir a "não partidarização e independência do órgão", alegando que o debate público sobre esta matéria "não foi conduzido da melhor maneira".