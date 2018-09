Actualidade

Os seis portugueses ainda em prova em singulares no Europeu de ténis de mesa, que decorre em Alicante, venceram hoje os seus jogos na primeira ronda do mapa final, avançando assim para a segunda ronda.

Em masculinos, Diogo Carvalho, João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram os lusos vencedores, enquanto no setor feminino as portuguesas que seguem em frente são Fu Yu e Jieni Shao. Também as duplas Diogo Carvalho/Diogo Chen e Fu Yu/Jieni Shao estão apuradas para os oitavos de final de pares.

Fu Yu, 32.ª do ranking mundial, ganhou à eslovena Alex Garlic (88.ª), por 4-1, e Jieno Shao (44.ª) superou a italiana Jamila Laurenti (410.ª), por 4-0.