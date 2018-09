Actualidade

Mohamed Touré, filho do primeiro Presidente da Guiné-Conacri, e a sua mulher enfrentam até 30 anos de prisão nos Estados Unidos, se forem condenados por terem escravizado uma jovem durante 16 anos no Texas, Estados Unidos.

Mohamed Touré e Denise Cros-Touré foram acusados na quarta-feira de cinco acusações, incluindo trabalho forçado e abrigo ilegal de estrangeiros para benefício financeiro.

As acusações são negadas pelo advogado do casal, Scott Palmer, que descreveu as provas como "frágeis".