Actualidade

O município de Medellín, na Colômbia, fechou as portas de um museu dedicado ao antigo traficante de droga Pablo Escobar, um espaço considerado como o centro do narcoturismo no país.

O monumento turístico, que operava sem documento legais, foi encerrado na quarta-feira durante uma operação conjunta da prefeitura de Medellín, do vice-ministério do Turismo e do departamento de Migração.

Gerida por Roberto Escobar, ou 'Osito', irmão do famoso barão da droga colombiano, a casa-museu expunha, entre outras excentricidades, carros, motas, esconderijos e fotografias do ex-líder do cartel de Medellín, a segunda maior cidade do país.