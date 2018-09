Actualidade

A UGT volta hoje à atividade sindical com a aprovação da política de rendimentos para 2019, que deverá incluir um aumento dos salários entre os 3 e os 4% e outras medidas para melhorar o rendimento das famílias.

O documento reivindicativo da UGT vai ser aprovado pelo Secretariado Nacional da central, na sua primeira reunião após as férias, e tem como objetivo definir a ação da central e dos seus sindicatos para o próximo ano, assim como as medidas que considera prioritárias em termos de Orçamento do Estado (OE).

O secretário geral da UGT, Carlos Silva, disse à agência Lusa que o importante é que o OE para 2019 inclua medidas que valorizem o trabalho e os rendimentos das famílias, com aumentos salariais e redução de impostos.