O Conselho Superior de Defesa Nacional reúne-se hoje para dar parecer sobre a proposta de Lei de Programação Militar, que contempla novos projetos de reequipamento das Forças Armadas e que o Governo espera apresentar em outubro.

A apreciação do documento, que estabelece o próximo ciclo de reequipamento das Forças Armadas, é o único ponto na ordem de trabalhos da reunião deste órgão de consulta do Presidente da República.

A proposta de lei deverá dar entrada no parlamento em outubro, segundo a estimativa do Ministério da Defesa. A proposta passará ainda pelo Conselho de Ministros antes de ser entregue no parlamento.