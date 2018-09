Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai visitar oficialmente Angola no segundo semestre de 2019, dando sequência à visita que o homólogo angolano, João Lourenço, efetuou a França em maio deste ano, disse o embaixador em Luanda.

Falando na quinta-feira à noite aos jornalistas após um encontro no Museu da Moeda, em Luanda, com cerca de 70 empresários franceses presentes em Angola, Sylvain Itté, salientou que a preparação da visita terá de coincidir com a concretização de projetos de investimento francês iniciados com a visita de João Lourenço a França.

"É um projeto sério. O nosso objetivo é o de que o Presidente Macron, criadas que forem as condições, visitar Angola em 2019, mais para o segundo semestre do ano.