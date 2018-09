Actualidade

A consultora KPMG classificou com "opinião adversa" as contas do Banco de Moçambique (BM) referentes ao exercício de 2017, uma posição que economistas disseram hoje poder vir a descredibilizar o banco central.

O relatório dos auditores independentes da KPMG às contas de 2017 refere que os documentos "não apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira" do regulador moçambicano.

A posição dos auditores faz parte do relatório anual das contas do banco central, datado de junho, disponível no portal da instituição na Internet e que começou a circular nas redes sociais, em Moçambique, na última semana.