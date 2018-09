PGR

O líder parlamentar do PSD advertiu hoje que quem tem responsabilidades políticas não deve "lançar suspeitas" num momento de mudança no Ministério Público e disse esperar que a próxima procuradora continue "o caminho" da atual detentora do cargo.

"A última coisa que devemos fazer é lançar suspeitas num momento em que uma instituição como o Ministério Público inicia uma nova fase, que esperamos todos com certeza que seja a continuação da fase da procuradora-geral da República Joana Marques Vidal", afirmou.

Fernando Negrão falava aos jornalistas, no parlamento, após questionado sobre o artigo de opinião do anterior primeiro-ministro e ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho, publicado na quinta-feira no jornal `online ´ Observador.