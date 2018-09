Táxis

As associações representativas do setor do táxi instaram hoje os profissionais de todo o país, que não estão em Lisboa, no Porto ou em Faro, a juntarem-se às manifestações que decorrem nestas cidades desde quarta-feira.

"Eu gostaria de aproveitar aqui este momento para pedir a todos os táxis do país que estão fora das cidades onde nós estamos concentrados, que no fim de semana se juntem a nós", disse Florêncio Almeida, presidente da Associação Nacional de Transportadoras Rodoviárias em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), depois de saber que o PCP entregou uma proposta de revogação da lei das plataformas eletrónicas no parlamento.

Numa comunicação aos taxistas que estão concentrados na Praça dos Restauradores, em Lisboa, há já três dias, o dirigente apelou também aos colegas que "tragam as famílias".