PGR

O presidente do PSD defendeu hoje que Joana Marques Vidal podia ter sido reconduzida como procuradora-geral da República, mas como não foi esse o entendimento do Governo, devia ter sido escolhido alguém "de fora" do Ministério Público.

"Se não fosse nomeada a doutora Joana Marques Vidal, que entendíamos perfeitamente que fazia sentido ser nomeada outra vez, pois então defendíamos uma posição diferente, um modelo completamente diferente, ou seja, deixava de ser alguém de dentro da Procuradoria-Geral da República e íamos escolher, podia ser um magistrado judicial ou alguém na sociedade portuguesa de grande prestígio, que conseguisse ter um razoável consenso nacional para um cargo desta importância", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas na sede do PSD/Porto.

Na quinta-feira, o Presidente da República nomeou como procuradora-geral da República a procuradora-geral Adjunta Lucília Gago.