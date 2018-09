Actualidade

Uma antologia dos principais poemas de Ron Padgett, um dos mais importantes poetas norte-americanos vivos, inédito em Portugal, chega hoje às livrarias, numa edição bilingue, traduzida por Rosalina Marshall, que trabalhou diretamente com o autor.

"Com introdução, seleção e tradução de Rosalina Marshall, que trabalhou em diálogo com o autor, este livro apresenta, pela primeira vez em Portugal, uma antologia de um dos grandes poetas norte-americanos do nosso tempo, Ron Padgett, em edição bilingue", indica a Assírio & Alvim, chancela da Porto Editora responsável pela edição do livro.

Esta edição compõe-se de uma amostra heterogénea da criação poética do autor, desde a década de 1960 até aos anos mais recentes, e que atravessa o imaginário da infância, o processo da criação poética, a vida, a morte e o amor, explica a editora.