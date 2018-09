Portugal Masters

O inglês Oliver Fisher estabeleceu hoje um recorde no European Tour de golfe, ao completar a segunda volta do Portugal Masters com 59 pancadas, no campo Par 71 do Dom Pedro Victoria Golf Club, em Vilamoura.

O golfista de 30 anos concluiu a segunda volta com o resultado mais baixo de sempre no circuito, que foi criado oficialmente em 1972, e no traçado de Vilamoura desenhado por Arnold Palmer.

Oliver Fisher, que está na 72.ª posição na 'Race to Dubai' e jogou na mesma formação que o português Tomás Santos Silva, entregou um cartão isento de 'bogeys' e com 10 'birdies' (uma pancada abaixo do Par) nos buracos 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15 e 17, além do 'eagle' (duas abaixo) no buraco 5.