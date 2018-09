Actualidade

A Câmara de Mafra, no distrito de Lisboa, decidiu hoje por unanimidade aplicar uma taxa sobre as dormidas de turistas em qualquer alojamento turístico do concelho, a partir de 2019.

A autarquia decidiu fixar a taxa em dois euros por cada noite, até um máximo de sete noites, em qualquer alojamento para turistas maiores de 12 anos.

Na reunião pública do executivo, o presidente da Câmara, Hélder Sousa Silva, disse que espera vir a arrecadar "para o ano uma receita entre os 150 a 200 mil euros".