Actualidade

Representantes de 72 países e oito organizações ligadas aos portos e navegação assumiram hoje em Lisboa o compromisso de começar a praticar "economia azul", reduzindo desperdício e deixando de poluir os mares.

A declaração final do Oceans Meeting, que juntou em Lisboa centenas de representantes do setor esta semana, deixa "preto no branco" que o caminho é o tráfego marítimo ser "mais amigo do ambiente, mais eficiente e reduzir o desperdício", disse à agência Lusa a ministra do Mar portuguesa, Ana Paula Vitorino.

"Temos soluções concretas em cima da mesa que transformaremos em planos de ação. Portugal já está avançado na matéria, outros países não. O que é preciso não é mais leis, é cumprirmos o que já temos e é imposto pelas Nações Unidas, pela Organização Marítima Internacional e pela União Europeia", afirmou.