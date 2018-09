Actualidade

Mais de quatro centenas de tocadores de concertina são esperados numa pequena aldeia do concelho de Porto de Mós no dia 29, na 17.ª edição do Encontro Nacional de Tocadores da Barrenta.

Em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, na União de Freguesias de Alvados e Alcaria, a Barrenta recebe todos os anos tocadores de concertina de todo o país, que ali atuam e atraem milhares de visitantes à habitualmente pacata aldeia, onde vivem poucas dezenas de habitantes.

Segundo comunicado enviado à agência Lusa pelo Centro Cultural da Barrenta, que organiza o encontro, são esperados milhares de pessoas na tarde do dia 29, que vão acompanhar os músicos em dois palcos instalados na aldeia e num outro ponto onde os executantes tocam entre a multidão, surgindo, espontaneamente, cantares ao desafio.