O treinador José Mota disse hoje que a estratégia mais ou menos defensiva do Desportivo das Aves na Luz vai depender daquilo que o Benfica fizer no jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de antevisão ao jogo de domingo, José Mota lembrou "que só se fala do 'autocarro' quando se vai jogar com os 'grandes'", explicando, depois, a diferença entre o querer do Aves e o poder do Benfica.

"Não é uma questão de 'autocarro', mas de o adversário ser melhor. Não é intenção do Aves ir à Luz jogar só para defender, mas isso vai depender sempre da forma como o Benfica se apresentar em campo", disse José Mota.