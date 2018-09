Táxis

As associações representativas do setor do táxi consideraram hoje, em Lisboa, que a revogação da lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte "é o caminho mais correto", ao invés da fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma, como reivindicavam.

Como havia já anunciado, o PCP entregou hoje no parlamento um projeto de lei para revogar o regime jurídico das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros, legislação na origem de um protesto de taxistas que dura há três dias.

Quando se reuniram com os grupos parlamentares, na quarta-feira, os taxistas pediram aos partidos que fosse iniciado o procedimento de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados, legislação promulgada pelo Presidente da República em 31 de julho.