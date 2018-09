Actualidade

O Governo português saudou hoje os resultados obtidos na cimeira inter-coreana, realizada em Pyongyang, na qual foi reafirmada a decisão de reduzir a tensão e encontrar uma solução diplomática para a situação na península coreana.

Num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo português saudou "os resultados muito positivos da cimeira inter-coreana em Pyongyang na qual foi reafirmada com clareza a determinação de ambas as partes em reduzir a tensão entre as duas Coreias e em construir uma solução diplomática para a presente situação na península coreana".

"Com este encontro cimeiro, as duas partes contribuíram para consolidar os passos que têm sido dados no sentido da desejável desnuclearização completa, verificável e irreversível da península coreana e para definir novos eixos de cooperação humanitária fundamentais para a normalização do relacionamento entre os dois países", lê-se na nota.