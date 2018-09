Incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para o risco de incêndio "muito elevado e máximo" na generalidade dos municípios das regiões do interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve para os próximos dias.

Em comunicado, a Proteção Civil adianta que a maioria dos restantes municípios dessas regiões terá um índice de risco de incêndio em "nível elevado".

O alerta do perigo de incêndio da ANPC surge após a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê uma subida gradual da temperatura máxima entre sábado e segunda-feira, fixando-se na generalidade do país acima dos 30 graus, podendo atingir valores próximos ou iguais a 40 graus em particular nas regiões do vale do Tejo e Alentejo interior.