Actualidade

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos acusou hoje o ministro da Saúde de "afirmar coisas que no futuro não cumpre", criticando o envio para Comissão na AR da decisão sobre a transferência do Infarmed.

"Mais uma vez o senhor ministro afirmou coisas que no futuro não cumpre, nem tem intenção de cumprir, e isto é algo de grave porque criou expectativas numa região e obrigou a mobilizar meios e estruturas de forma a realizarem estudos para verificarem que, realmente, era possível, exequível e interessante trazer o Infarmed para o Porto", salientou o presidente do Conselho Regional.

Reagindo às declarações do ministro da Saúde aos deputados na Assembleia da República, António Araújo ver agora "com muita dificuldade a deslocalização de Lisboa para o Porto do Infarmed".