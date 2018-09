Actualidade

O ministro da Saúde reconheceu hoje que "há hospitais a trabalhar nos limites", com profissionais a "fazer um enorme esforço", mas considerou que o Governo está "na trajetória correta".

Na comissão parlamentar da Saúde, o ministro Adalberto Campos Fernandes foi confrontado pelos vários partidos com as dificuldades sentidas por profissionais e utentes no Serviço Nacional de Saúde.

O ministro admitiu que "há hospitais a trabalhar nos limites", incluindo unidades da Grande Lisboa, que conta "com o esforço e a dedicação" dos profissionais.