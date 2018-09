Actualidade

Diplomatas russos elaboraram um plano secreto para ajudar o fundador do Wikileaks Julian Assange a fugir da embaixada do Equador no Reino Unido, onde está refugiado desde 2012, noticiou hoje o jornal britânico The Guardian.

O plano previa retirar Assange do edifício da embaixada na noite de Natal de 2017, num veículo diplomático, e levá-lo para outro país, tendo nomeadamente sido considerados a Rússia e o Equador.

A operação foi contudo abortada dias antes da data marcada por ser "demasiado perigosa", segundo o jornal.