Brasil/Eleições

A viúva de Marielle Franco afirmou hoje, em Lisboa, que se o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, chegasse ao poder no Brasil "seria uma tragédia" para o país e mesmo para as investigações ao assassinato da vereadora brasileira.

Mônica Benício falou hoje à Lusa em Lisboa, no Panorâmico de Monsanto, onde participou na homenagem que o Festival Iminente e o artista Vhils prestam à sua companheira, juntando-se à Amnistia Internacional para exigir justiça para o caso do assassinato da vereadora, há seis meses, que chocou o Brasil.